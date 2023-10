Quattro feriti in uno scontro tra auto a Castel Maggiore, uno è grave

Quattro persone ferite, e di queste una in modo grave, in uno scontro tra due autovetture avvenuto intorno alle 12:30 in via Ferrarese, località Osteria del Gallo a Castel Maggiore. Ad avere la peggio una ragazza di 28 anni che, causa i numerosi traumi riportati, è stata elitrasportata all’Ospedale Maggiore in codice di massima gravità. Ferite meno gravi per un uomo di 42 anni e per altre due ragazze di 28 e 26 anni, tutti ricoverati al Maggiore con ferite di media gravità. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 con tre ambulanze, automedica ed elisoccorso, i Vigili del fuoco con l’autogrù, e i Carabinieri.