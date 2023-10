Misure straordinarie in vista dell’incontro di basket tra Virtus Bologna e Stella Rossa Belgrado

Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con un decreto emesso il 16 ottobre 2023, ha disposto una serie di misure straordinarie in vista dell’importante incontro di basket tra Virtus Bologna e Stella Rossa Belgrado, previsto per il 20 ottobre 2023 presso il PalaDozza di Bologna. Queste misure sono state adottate in seguito a precedenti incidenti e gravi turbative per l’ordine pubblico causati dai tifosi serbi durante la loro ultima trasferta in Italia.

La decisione è stata presa sulla base di una serie di fattori, tra cui il profilo di rischio elevato associato a questa partita, il passato comportamento dei tifosi serbi in Italia e la possibilità di rappresaglie da parte dei tifosi della Roma, che avevano subito aggressioni durante un precedente incontro.

Ecco le principali misure adottate:

Divieto di vendita dei biglietti alla tifoseria della Stella Rossa di Belgrado . Questa restrizione mira a prevenire eventuali problemi di ordine e sicurezza pubblica legati alla presenza di tifosi ospiti.

. Questa restrizione mira a prevenire eventuali problemi di ordine e sicurezza pubblica legati alla presenza di tifosi ospiti. Vendita nominativa dei biglietti , così da tracciare in modo più accurato l’identità di chi parteciperà all’evento.

, così da tracciare in modo più accurato l’identità di chi parteciperà all’evento. Annullamento e rimborso dei biglietti già venduti ai supporters ospiti

Potenziamento dei controlli agli ingressi

Comunicazione delle prescrizioni: le restrizioni imposte sono state comunicate attraverso il sito internet della società e saranno oggetto di adeguata pubblicità in modo da informare i tifosi e garantire il pieno rispetto delle disposizioni.

Il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (C.A.S.M.S.) ha così deliberato al fine di evitare gravi ripercussioni per l’ordine e la sicurezza pubblica durante l’incontro di basket tra Virtus Bologna e Stella Rossa Belgrado. Le misure adottate mirano a garantire un ambiente sicuro per gli spettatori e a prevenire incidenti legati al comportamento dei tifosi.

La decisione del Prefetto di Bologna sottolinea l’importanza della sicurezza in eventi sportivi di grande richiamo e il coinvolgimento delle autorità locali nella gestione di tali situazioni.