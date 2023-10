Lilt per la prevenzione del cancro al seno

Ottobre è il mese rosa, un appuntamento fondamentale per la LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), che ogni anno, in quest’occasione, promuove la campagna LILT for WOMEN – Nastro Rosa per informare e sensibilizzare le donne sulla vitale importanza della prevenzione del cancro al seno.

Il claim scelto per quest’anno è “La prevenzione è sempre la risposta giusta”. E quale è la risposta puntuale al carcinoma mammario, considerato il big killer numero uno delle patologie tumorali, che annualmente colpisce circa 60 mila donne in Italia se non la prevenzione e la diagnosi precoce?

Venerdì 20 ottobre, presso l’ambulatorio di Ass. La Nostra Voce (via Cialdini nr. 4 – residenziale Cialdini a Modena) Prenotazioni allo 059.4225747, è gradita l’adesione sociale per la quota di € 15,00.

Info: Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Modena OdV – 059.374217 – 059.4225747 www.lilt.mo.it