Le meraviglie dell’astrofotografia a Maranello

Quando la fotografia racconta la notte: Luca Fornaciari e Valentina Zilibotti propongo a Maranello un viaggio tra le “Meraviglie fotografiche”. Un ciclo di appuntamenti gratuiti rivolti a tutti, adulti e bambini, dedicati all’astronomia e alla fotografia: mostra fotografica, conferenze su astronomia e astrofotografia, laboratori per bambini e serate di osservazione al telescopio, tutti ad ingresso gratuito.

Si parte sabato 21 ottobre alle ore 17 alla Biblioteca Mabic con l’inaugurazione della mostra fotografica, aperta fino al 3 novembre, dedicata alla fotografia notturna e all’astrofotografia con conferenza dell’autore Luca Fornaciari, che accompagnerà il pubblico in un viaggio di scoperta, dalle rampe di lancio di Cape Canaveral all’aurora boreale, dai deserti incorniciati dalla via lattea, fino a raggiungere meravigliosi scenari cosmici di nebulose e lontane galassie fotografate con potenti telescopi, in un percorso che unisce l’incanto dei paesaggi notturni al fascino dell’universo . Contemporaneamente, si svolgerà un laboratorio per bambini (3-5 anni) insieme a Valentina Zilibotti di Progetti di Carta, dove anche i più piccoli potranno divertirsi alla scoperta dell’universo attraverso letture a tema e attività artistiche (necessaria la prenotazione al numero 3337087928).

Venerdì 27 ottobre alle 20.45 si prosegue con l’appuntamento alla Torre della Strega di Fogliano per una serata di osservazione del cielo al telescopio con tradizionali telescopi astronomici e con strumenti in grado di mostrare in diretta dettagli e colori di lontane galassie e nebulose del cielo, con i racconti di Luca Fornaciari alla scoperta della natura e dell’origine dei fenomeni che regolano l’universo.

Sabato 28 ottobre alle 17 al Mabic la conferenza fotografica per adulti e ragazzi dedicata alla fotografia notturna, dalle rampe di lancio di Cape Canaveral ai deserti più aridi, alla ricerca di un’emozione fotografica itinerante che ricerca i luoghi più caratteristiche per raccontare l’astronomia, e in contemporanea un laboratorio per bambini (6-9 anni) con Valentina Zilibotti con quiz, giochi e altre attività a tema spazio e astronomia, sempre su prenotazione.