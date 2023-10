Conclusi i lavori di manutenzione al campo d’atletica Camparada di Reggio Emilia

In attesa che si chiudano le ultime fasi di progettazione e realizzazione del nuovo stadio d’Atletica previsto nell’area del Campovolo, la Fondazione per lo Sport ha realizzato un intervento di manutenzione dello storico campo d’Atletica Camparada di via Melato (gestito da Gisport e Atletica Reggio) per consentirne il pieno utilizzo da parte del mondo sportivo reggiano.

HANNO DETTO – “Un impegno preso con il mondo dello sport reggiano quello di riqualificare spazi e impianti che abbiamo portato avanti con maggiori risorse e una nuova e proficua collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Fondazione per lo sport – dicono il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi e l’assessore a Educazione e sport Raffaella Curioni – Era necessario e improcrastinabile, infatti, lavorare per rendere più accessibile ed efficiente il patrimonio sportivo di Reggio Emilia che torna a essere competitivo per le società sportive, per i tanti atleti che ne usufruiscono e per i nostri cittadini e cittadine. Un ringraziamento alla Fondazione per lo Sport che ha avviato una puntuale presa in carico dei fabbisogni sportivi e ha messo in campo competenze e risorse dedicate a questo importante e nuovo processo che rimette al centro lo sport per tutti e tutte. Come Amministrazione comunale siamo molto soddisfatti e continueremo a investire in questa direzione”.

“L’intervento al campo di Atletica Camparada si inserisce nel calendario di manutenzioni che la Fondazione ha voluto concentrare durante l’estate per evitare la sovrapposizione con le attività e permettere l’utilizzo degli impianti con la nuova stagione sportiva – dice Mauro Rozzi, presidente della Fondazione per lo sport – Un ringraziamento va ai tecnici della Fondazione che hanno seguito l’intervento, con tempi estremamente contenuti e alle società sportive di atletica, che hanno collaborato nell’individuazione delle necessità e dato indicazioni puntuali e precise sulla tipologia dei lavori. E chiaro che l’intervento è parziale e contenuto, ma è una scelta voluta e condivisa, proprio perché deve raccordare l’ormai improcrastinabile necessità manutentiva con la previsione di un nuovo impianto sportivo che l’Amministrazione realizzerà nei prossimi anni”.

I LAVORI – Nello specifico i lavori, per un investimento di 130mila euro, hanno comportato il rifacimento e la tracciatura delle corsie e delle segnature necessarie alle singole attività. Le opere sulla pista hanno riguardato i 130 metri del rettilineo principale in tutte le sei corsie e le due corsie interne, che risultavano le più usurate, per tutta la lunghezza dell’anello. Insieme a queste migliorie, sono state rifatte le pedane di battuta del salto in alto, salto in lungo, salto con l’asta (compreso il rifacimento della cassetta di imbucata) e del lancio del giavellotto.

ACCESSO E UTILIZZO PER TUTTI – Si è inoltre concluso positivamente il percorso, portato avanti con il Comune di Reggio, che consentirà ora l’accesso all’impianto per tutti gli sportivi che lo vorranno utilizzare, comprese le scuole, senza le limitazioni in vigore in precedenza. La riapertura della pista Camparada è avvenuta in questi giorni e consentirà a circa 3.000 persone ogni mese (circa 35.000 all’anno) di poter usufruire dell’impiantista del campo.