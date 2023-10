Aggiornamenti in merito alle chiusure previste in Tangenziale di Bologna, A1 e in A14

Sulla Tangenziale di Bologna, sono state annullate le chiusure dello svincolo 7bis SS64 Ferrarese e 7 Bologna Centro, previste dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 18, alle 6:00 di giovedì 19 ottobre. Rimangono confermate, come da programma, le chiusure del tratto compreso tra lo svincolo 7bis SS64 Ferrarese e lo svincolo 6 Castelmaggiore, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, nelle due notti di giovedì 19 e venerdì 20 ottobre, con orario 22:00-6:00, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza. Di conseguenza, sarà chiuso lo svincolo 7 Bologna Centro, in entrata verso Casalecchio/A1 e in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

Si precisa che rimarrà regolarmente percorribile il ramo di svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio immette sulla Tangenziale, in direzione di Casalecchio.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 7bis SS64 Ferrarese, percorrere la viabilità ordinaria: SS64, via Aposazza, via Lipparini, via Stendhal e rientrare sulla Tangenziale allo svincolo 6 Castelmaggiore.

******

Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Sasso Marconi e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, verso Bologna/Milano, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 18, alle 6:00 di giovedì 19 ottobre. Sarà regolarmente aperta anche l’entrata della stazione di Sasso Marconi nord e aperta anche l’area di servizio “Cantagallo est”, situata nel suddetto tratto.

Rimangono confermate, come da programma, le chiusure del suddetto tratto e della stazione di Sasso Marconi, in entrata verso Bologna, nelle due notti di giovedì 19 e venerdì 20 ottobre, con orario 22:00-6:00.

Nelle stesse notti, ma con orario 21:00-6:00, sarà chiusa l’area di servizio “Cantagallo est”.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sasso Marconi, sarà possibile rientrare in autostrada attraverso le seguenti stazioni:

da Firenze, verso Ancona, percorrere il Raccordo di Sasso Marconi (R43), la SS64 Porrettana, l’Asse Attrezzato, la Tangenziale di Bologna ed entrare sulla A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro;

per chi è diretto verso Padova, percorrere il Raccordo di Sasso Marconi (R43), la SS64 Porrettana, l’Asse Attrezzato, la Tangenziale di Bologna ed entrare sulla A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio;

per chi è diretto verso Milano, percorrere il Raccordo di Sasso Marconi (R43), la SS64 Porrettana ed entrare sul Raccordo di Casalecchio alla stazione di Bologna Casalecchio; in ulteriore alternativa, si potrà entrare alla stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14.

Si ricorda la chiusura della stazione di Bologna Casalecchio, in entrata verso la A14 Bologna-Padova, fino alle 22:00 di venerdì 20 ottobre, in modalità continuativa, per attività di rifacimento del cavalcavia di svincolo.

******

Sulla A14 Bologna-Taranto e sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di sabato 21 alle 6:00 di domenica 22 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A14 Bologna-Taranto:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera, verso la A1 Milano-Napoli.

Sulla Tangenziale di Bologna:

-sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 11 San Vitale e lo svincolo 10 Zona Industriale Roveri, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

Inoltre, sarà chiuso lo svincolo 11bis Castenaso, in entrata verso Casalecchio/A1.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna San Lazzaro sulla A14, percorrere la Tangenziale in direzione di Casalecchio di Reno/A1 e in considerazione della contestuale chiusura sulla Tangenziale del tratto tra gli svincoli 11 San Vitale e 10 Zona Industriale, l’uscita sarà obbligatoria allo svincolo 11 San Vitale e si potrà rientrare alle seguenti stazioni:

per chi è diretto verso Firenze: Bologna Casalecchio sul Raccordo di Casalecchio;

per chi è diretto verso Milano: Bologna Borgo Panigale sulla A14 Bologna-Taranto;

per chi è diretto verso Padova: Bologna Arcoveggio sulla A13 Bologna-Padova.

In alternativa alla chiusura dell’entrata dello svincolo 11bis Castenaso verso Casalecchio/A1, si potrà entrare allo svincolo 10 Zona Industriale Roveri.

******

Sulla A13 Bologna-Padova, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Monselice e Boara, verso Bologna, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 18, alle 6:00 di giovedì 19 ottobre.

******

Sulla D14 Diramazione per Ravenna, sono state annullate le seguenti chiusure previste dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 18, alle 6:00 di giovedì 19 ottobre:

-annullata la chiusura uscita svincolo di Lugo;

-annullata la chiusura area di servizio “Sant’Eufemia ovest”, situata tra Bagnacavallo e Fornace Zarattini, verso Ravenna.

Rimangono confermate, come da programma, le seguenti chiusure notturne, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza:

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 19 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 20 OTTOBRE, IN MODALITA’ ALTERNATA

-sarà chiuso lo svincolo di Fornace Zarattini, in uscita per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Bagnacavallo;

-sullo svincolo Quadrifoglio, sarà chiuso il ramo di uscita, con provenienza A14 Bologna-Tarant, che immette sulla SS16 adriatica, in direzione di Ferrara città.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Bagnacavallo.

DALLE 22:00 DI VENERDI’ 20 ALLE 6:00 DI SABATO 21 OTTOBRE, IN MODALITA’ ALTERNATA

-sullo svincolo Quadrifoglio, saranno chiusi i rami di uscita, con provenienza A14 Bologna-Taranto, che immettono sulla SS16 adriatica, rispettivamente in direzione Rimini e in direzione di Ferrara città.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Bagnacavallo.