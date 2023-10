Medio Oriente, Consiglio Ue “Uniti nel condannare Hamas”

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha preso parte alla videoconferenza straordinaria dei membri del Consiglio Europeo, convocata dal presidente Charles Michel per discutere dell’attacco di Hamas subito da Israele e delle implicazioni del conflitto in corso, con riferimento anche alla situazione umanitaria di Gaza. In linea con la Dichiarazione a 27 adottata già domenica 15 ottobre, la videoconferenza ha confermato “la forte unità europea nel condannare Hamas e nel sostenere il diritto di Israele a difendersi nel rispetto del diritto internazionale umanitario – si legge in una nota di Palazzo Chigi -. E’ stato inoltre ribadito l’impegno diplomatico europeo a favore della liberazione degli ostaggi e della protezione dei civili palestinesi nonchè stranieri nella Striscia di Gaza”.

Il presidente del Consiglio ha inoltre espresso ai primi ministri belga De Croo e svedese Kristersson “il più profondo cordoglio dell’Italia e suo personale per il grave attentato compiuto ieri sera a Bruxelles”.

