Luminarie, appositi incaricati al lavoro per riscuotere il contributo delle attività commerciali sassolesi

La città inizia a prepararsi al prossimo periodo natalizio con la ditta incaricata che già è all’opera per istallare le luminarie in tutto il centro storico. In questi giorni alcuni incaricati dal Comitato Commercianti del Centro Storico, muniti di regolare autorizzazione, stanno raggiungendo le attività commerciali cittadine per riscuotere il contributo stabilito.