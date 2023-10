Gualtieri: auto a fuoco nella notte, indagano i carabinieri

Poco dopo le 00.30 di questa notte i carabinieri della stazione di Boretto, su input dell’operatore in servizio al 112 allertato dai vigili del fuoco che stavano operando con una loro squadra, intervenivano in via Ghiarone della frazione Pieve Saliceto dove era stata segnalata un’autovettura in fiamme.

Le fiamme, che si sono sviluppate per cause in corso di accertamento, hanno distrutto l’autovettura sottoposta a sequestro e di proprietà di un 81enne reggiano. Sui fatti sono in corso le indagini a cura dei carabinieri di Boretto che hanno curato il primo intervento e che procedono unitamente ai colleghi di Gualtieri competenti per territorio.