Calderara si avvia a diventare “Led City”: in arrivo altri 300 nuovi apparecchi pubblici

Con quasi 300 nuove installazioni, dislocate in varie zone del territorio, l’Amministrazione Comunale prosegue l’opera di sostituzione dell’intera illuminazione pubblica con impianti a Led, più moderni ed efficienti.

Si tratta di 283 nuovi corpi illuminanti distribuiti su parcheggi, strade, itinerari ciclopedonali e marciapiedi delle seguenti vie: del Bracciante, Matteotti, Allende, Levi, Perlasca, Vittime 11 Settembre, Mimosa, Rizzola Ponente, Parcheggi, Gramsci.

È la quinta fase di un investimento importante e senza precedenti, che abbraccia l’intero territorio e di fatto consente a Calderara di diventare a tutti gli effetti una “Led City”. Aperto nel 2019 con un primo stanziamento di 140.000 euro, il piano, ormai vicino alla sua conclusione, ha visto poi altri 140.000 euro nel 2020, 160.000 nel 2021, 250.000 nel 2022 e 180.000 ora: in totale 870.000 euro stanziati per centinaia di nuovi apparecchi, che coprono sia il centro che tutte le frazioni e le vie che le collegano tra loro.

I vecchi, obsoleti impianti, equipaggiati con lampade al sodio, anche in questo intervento vengono sostituiti con corpi illuminanti a Led ad alta efficienza: si tratta di dispositivi che consentono da un lato di risparmiare circa il 70% dei consumi, dall’altro di rispettare le norme sull’inquinamento luminoso e i Criteri Ambientali Minimi (CAM).

«Con questo intervento, proseguendo la strada intrapresa sin dal 2019 e dunque prima della crisi energetica – commenta il Sindaco Giampiero Falzone -, puntiamo come gli anni passati al risparmio e alla sicurezza stradale. Anche questa quinta tranche di lavori, infatti, consentirà di migliorare la visibilità notturna, ed è in linea con la politica di tagli e risparmio intrapresa dall’Amministrazione: no agli sprechi, sì ad un consumo sostenibile. La “città a Led” è un vanto per Calderara, un manifesto del suo essere green e sostenibile».