Baldanzi ed Esposito, l’Under 21 batte 2-0 la Norvegia

BOLZANO (ITALPRESS) – L’Italia conquista la seconda vittoria consecutiva nelle qualificazioni agli Europei Under 21 2025, superando 2-0 la Norvegia allo stadio Druso di Bolzano grazie alle reti messe a referto da Tommaso Baldanzi e Francesco Pio Esposito. In virtù di questo successo la squadra di Carmine Nunziata sale al secondo posto nel girone A con 7 punti insieme alla Lettonia, a due sole lunghezze dall’Irlanda capolista. Gli azzurrini si rendono subito protagonisti di un buon avvio di partita, facendosi vedere nella metà campo avversaria con delle interessanti iniziative di Zanotti e Baldanzi. Al 19′ Prati tenta il destro da fuori area, ma Sjoeng risponde presente. I tempi sono maturi per il vantaggio dei ragazzi di Carmine Nunziata, che al 25′ trovano l’1-0 con il trequartista dell’Empoli, Tommaso Baldanzi, bravo a saltare un avversario e a depositare la sfera in fondo al sacco. Gli scandinavi provano a reagire con una conclusione di Gulliksen, che però viene murata dalla retroguardia italiana. Tra i più ispirati ci sono Baldanzi e Ndour, che al 36′ spreca una buona occasione in contropiede. Al termine dei due minuti di recupero l’Italia va a riposo sul punteggio di 1-0.

Nella ripresa gli azzurrini ripartono nel migliore dei modi, realizzando immediatamente la marcatura del raddoppio con Esposito che, dopo un uno-due con il solito Baldanzi, gira di prima e batte il portiere avversario. Al 57′ Nunziata perde proprio Baldanzi per infortunio e decide di sostituirlo con Oristanio. Jalland prova a dare una scossa alla Norvegia attraverso delle sostituzioni, ma la situazione non cambia. L’Italia amministra il doppio vantaggio e cerca di colpire in contropiede per chiudere definitivamente i giochi in proprio favore, ma il risultato resta invariato. La compagine azzurra, dopo 6′ di recupero, si impone 2-0 nei confronti della Norvegia e porta a casa tre punti fondamentali in ottica qualificazione.

