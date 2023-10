Serrati controlli dei carabinieri a Reggio Emilia città

L’altro giorno, nel centro cittadino, dalle 13 alla mezzanotte, i carabinieri della compagnia di Reggio Emilia hanno proceduto allo svolgimento di serrati controlli, finalizzati alla prevenzione e al contrasto delle fenomenologie criminali connesse con i reati predatori e di criminalità comune, riguardanti questo capoluogo, nonché fenomeni di degrado urbano.

I militari hanno operato, nel quartiere compreso fra le vie San Girolamo, San Martino e via Giorgione e in località villaggio stranieri, procedendo, al controllo di 110 persone, 50 mezzi, e vari esercizi pubblici. Durante i controlli quattro persone sono state segnalati alla prefettura di Reggio Emilia, perché trovate in possesso di sostanze stupefacenti ed ora rischiano la sospensione della patente di guida, nello specifico: un 22enne perché trovato in possesso di gr. 0,60 di “hashish”; un 26enne perché trovato in possesso di gr. 3,74 di “marijuana”; un 68enne, perché trovato in possesso di gr. 0,20 di “cocaina”, tutti e tre le persone residenti nel comprensorio ceramico; un 24enne di Reggio Emilia, perché trovato in possesso di gr. 0,75 di “hashish.

Nell’ambito del servizio i militari della Compagnia di Reggio Emilia procedevano al controllo di uno straniero di 24 anni di nazionalità georgiana, risultato irregolare sul territorio nazionale, nonostante fosse già colpito da provvedimento di espulsione emesso dal prefetto di Reggio Emilia in data 16.08.2023. Pertanto l’uomo veniva accompagnato dai militari, presso l’ufficio stranieri della Questura di Reggio Emilia per gli adempimenti in materia di immigrazione clandestina. I carabinieri hanno posto in sequestro amministrativo lo stupefacente rinvenuto.