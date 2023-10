Conclusa nel weekend la campagna congiunta di sicurezza stradale

Si è conclusa con il fine settimana appena trascorso, la campagna congiunta di sicurezza stradale “Focus on the road” promossa da ROADPOL – il Network europeo delle polizie stradali.

La campagna si è svolta dal 9 al 15 di ottobre ed è stata orientata a controllare il corretto utilizzo dei telefoni cellulari, smartphones e cuffie sonore e il corretto utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta in generale.

Nella Provincia di Reggio la Polizia di Stato ha posto in essere numerosi posti di controllo per verificare il rispetto delle sopracitate normative. La polizia Stradale di Reggio Emilia, infatti, ha impiegato sul territorio complessivamente 59 pattuglie che hanno controllato un totale di 240 veicoli, elevando 150 contravvenzioni, sottraendo 469 punti sulle patenti e ritirando 4 patenti di guida ad altrettanti guidatori indisciplinati.

Il focus è stato posto in particolare sui controlli inerenti smartphone e cinture di sicurezza; infatti, le pattuglie della specialità hanno contestato 30 violazioni per il mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini e 30 violazioni per l’uso dei cellulari alla guida: l’uso dei cellulari mentre si guida è stata individuata come la prima causa di distrazione e pertanto i controlli a riguardo dovranno anche in futuro andare ad incrementare.

Con tali attività la Polizia Stradale invita tutti i conducenti a rispettare rigorosamente le norme di sicurezza stradale al fine di proteggere la propria vita e quella degli altri utenti della strada. La sicurezza stradale è una responsabilità condivisa e la Polizia Stradale continuerà a lavorare instancabilmente per garantire un ambiente stradale più sicuro per tutti al fine di ridurre il numero delle vittime e dei feriti gravi sulle strade.