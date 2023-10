San Marino al gala Niaf, Righi “Rafforziamo legame con Italia e Usa”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Il rapporto con gli Stati Uniti e con l’Italia è fondamentale per la Repubblica di San Marino, in un momento in cui stiamo cercando sempre di più di aprire i nostri confini, le nostre relazioni, anche e soprattutto dal punto di vista dello sviluppo economico”. Lo dice Fabio Righi, segretario di Stato all’Industria della Repubblica di San Marino, in un’intervista all’Italpress a margine del gala per il 48esimo anniversario della National Italian-American Foundation (NIAF).

Rafforzare quindi il legame “con i principali partner territoriali, in particolare la Repubblica Italiana, e con gli Stati Uniti che sono i principali partner della regione di cui la Repubblica di San Marino fa parte, è il miglior modo di sviluppare la visione che abbiamo di crescita del Paese – sottolinea Righi -. Per questo abbiamo deciso di essere presenti all’evento annuale del NIAF, che celebra la cultura italiana che in parte è anche la cultura della Repubblica di San Marino”.

C’è un legame diretto tra San Marino e la National Italian-American Foundation. Il presidente della Fondazione, Robert Allegrini, è anche il console della Repubblica di San Marino a Chicago. “Il console Allegrini è uno dei motori principali di questo evento – spiega il segretario di Stato all’Industria della Repubblica di San Marino -, che quest’anno ha avuto un successo senza precedenti negli ultimi anni, con la presenza del presidente Biden e della First Lady. Avere console il presidente del NIAF è un elemento che permette di entrare ancor più in sintonia con questa grande fondazione. Credo che San Marino debba essere sempre più presente, troveremo il miglior modo per farlo”.

– Foto Italpress –

(ITALPRESS).