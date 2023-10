Meloni “Non ci sono risorse da sperperare”

ROMA (ITALPRESS) – “La grandezza dell’Italia è il lavoro che abbiamo difeso quest’anno e che incentiviamo nella Legge di Bilancio che arriva lunedì in Consiglio dei Ministri. Ci concentriamo ancora una volta sulla lotta all’inflazione e sulla necessità di aiutare famiglie e imprese ad avere una risposta di fronte all’inflazione galoppante. Non ci sono risorse da sperperare, non ci sono soldi che si possono buttare in cose che non hanno alcun senso. Ci sono risorse che vanno concentrate sulle cose importanti che in Italia sono imprese, lavoro, redditi e famiglie”. Lo ha detto la Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni intervenendo dal palco del villaggio della Coldiretti, a Roma.

