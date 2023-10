Reggio Emilia: minorenne in fuga su auto rubata, inseguito e preso dalla Polizia di Stato

Nella notte tra l’11 ed il 12 ottobre, operatori della Squadra Volanti di Reggio Emilia intervenivano in via Gian Battista Vico a seguito di una segnalazione pervenuta alla locale Sala Operativa della presenza di un’auto sospetta con un soggetto travisato a bordo. Giunti immediatamente sul posto gli agenti riuscivano a individuare l’autovettura che, alla vista degli operatori, scappava ingaggiando un serrato inseguimento ad alta velocità, creando un serio pericolo per l’incolumità degli altri utenti della strada.

Poco dopo, in via Piani, l’auto terminava la sua corsa urtando contro un marciapiede e l’autista scendeva dal mezzo tentando di fuggire a piedi. Inseguito dagli operatori venivano raggiunto subito dopo. Il conducente, un ragazzo minorenne di 17 anni di origine straniera con precedenti per reati contro la persona, guida senza patente e possesso di sostanze stupefacenti a uso personale, manteneva una condotta molto aggressiva verso gli agenti che, però, riuscivano abilmente a neutralizzarlo. Dopo alcuni primi accertamenti, si scopriva che l’auto su cui viaggiava il 17enne risultava essere stata rubata la sera precedente. Inoltre, a seguito di un controllo più approfondito, addosso al minore venivano rinvenuti alcuni giraviti e pinze per i quali non forniva alcuna spiegazione.

Al termine degli accertamenti di rito, il 17enne è stato deferito in stato di libertà per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale, ricettazione, guida senza patente e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. Del ritrovamento dell’auto oggetto di furto, ormai non più marciante, veniva avvisato il legittimo proprietario, mentre tutto il materiale rinvenuto veniva immediatamente posto sotto sequestro.