Nuovi asfalti: lunedì lavori in tre strade sassolesi

Inizieranno lunedì mattina, 16 ottobre, i lavori di sistemazione dell’attraversamento pedonale posto all’altezza della chiesa in via Braida. Per consentire lo svolgimento dei lavori in maniera più celere ed in totale sicurezza, fino al termine dei lavori via Braida, in quel tratto, si procederà in un solo senso di marcia alla volta .

Sempre lunedì 16 ottobre, poi, sempre per lavori di fresatura e riasfaltatura, saranno chiuse al traffico via Bolzano e via San Michele dall’intersezione della nuova rotatoria al centro.