Lavori Lepida domani: possibile interruzione dei servizi

Lepida spa ci informa che domani, sabato 14 ottobre, dalle ore 8 alle ore 17 in via dell’Artigianato verranno svolte attività di manutenzione su cavi in fibra ottica di Operatori terzi.

Per questo motivo potrebbero essere erogati in modo discontinuo i servizi Lepida all’interno della finestra di manutenzione, con la completa interruzione del servizio, fino a 3 ore nell’arco della fascia oraria indicata presso i seguenti siti: servizi comunali, Istituti Formiggini compresa la succursale di via Padova, Don Magnani, Morante compresa la succursale, Baggi e Volta.