Inaugura lunedì 16 ottobre a Spilamberto la nuova sede del Centro Giovani

Inaugura lunedì 16 ottobre la nuova sede del Centro Giovani di Spilamberto. La nuova sede è collocata nei locali posti al piano terra del complesso denominato ex Ospedale Roncati in via Santa Maria, 36 recentemente ristrutturati. Gli spazi sono idonei ad ospitare la sede del CAG sia per la loro centralità nel centro storico del paese, a garanzia di una facile e sicura raggiungibilità da parte della popolazione giovanile, sia per la vicinanza ad altri contesti che, per loro natura, coinvolgono direttamente la popolazione giovanile e le relative famiglie, come la Biblioteca comunale e la sede della banda cittadina.

Lunedì open day con la possibilità di visitare la struttura ed iscriversi alle prossime attività: 30 ottobre Festa di Halloween (preferibilmente con travestimento) e 6 novembre torneo di FIFA23.

Ricordiamo che il Centro Giovani è un luogo libero e gratuito per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 25 anni, in cui passare il tempo libero insieme con giochi di società, play station, biliardino, ping-pong, pc, musica e varie attività organizzate come laboratori, corsi e tornei.

Orari di apertura: lunedì dalle 15 alle 18. Info e contatti tel. 328/3904109.