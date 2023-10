I Gruppi consiliari del Comune di Mirandola: “Uniti contro l’odio, le minacce ed ogni atto criminale”

In riferimento agli atti vandalici accaduti a Mirandola, a seguito dei violenti attacchi terroristici di Hamas nei confronti del popolo israeliano, che hanno visto già ad oggi la perdita di numerosissime vite, tra le quali anche molti bambini, i gruppi consiliari del Comune di Mirandola condividono una forte presa di posizione. Pur nella consapevolezza della delicata situazione che da anni ha contribuito a creare un clima di forte tensione, non soltanto in Medio Oriente, ma tra le stesse etnie e sensibilità presenti sul territorio, tutte le forze politiche respingono e condannano la violazione di luoghi di ritrovo sensibili e vitali per la nostra comunità, come le scuole e le chiese.

Si oppongono all’uso di un linguaggio di odio, alle minacce di morte all’Amministrazione comunale per il sostegno espresso nei confronti di Israele, nonché all’inneggiamento al nazismo e a gruppi terroristici che nulla hanno a che fare con i valori della Costituzione italiana, che ogni cittadino è chiamato a difendere. I gruppi Lega, Fratelli d’Italia, PD, + Mirandola e Movimento 5 Stelle esprimono dunque il loro sostegno a tutte le vittime innocenti, all’Amministrazione per le minacce subite e condannano unitamente qualsiasi tentativo, tramite intimidazioni o atti criminali, di limitarne la libertà di espressione, a tutti garantita nel nostro Paese, nel rispetto delle regole e dei valori sui quali la Repubblica italiana e la stessa Città di Mirandola si fondano e fonderanno sempre.

(Marco Donnarumma – Capogruppo Lega, Marian Lugli – Fratelli d’Italia, Roberto Ganzerli – Caporuppo PD, Giorgio Siena, +Mirandola – Nicoletta Magnoni, Movimento 5 Stelle)