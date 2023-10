Da lunedì 16/10 chiuso per lavori un tratto di via Fornace a Campogalliano

Un tratto di via Fornace, in territorio comunale di Campogalliano, da lunedì 16 verrà chiusa al transito veicolare per lavori riguardanti la pavimentazione stradale. Con ordinanza della Polizia locale dell’Unione Terre d’Argine viene modificata la circolazione stradale nel tratto di via Fornace compreso dall’intersezione con Via Chiesa Panzano all’intersezione con Via Argine Panzano.

Il provvedimento si rende necessario per motivi di sicurezza e per esigenze di carattere tecnico, al fine di consentire alla ditta Emiliana conglomerati, incaricata di effettuare lavori di pavimentazione stradale, tutelando l’incolumità degli addetti ai lavori.

Il divieto di transito sarà valido per tutte le categorie di veicoli con completa sospensione della circolazione stradale, oltre che divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli abusivi. La ditta dovrà posizionare specifica segnaletica di preavviso di lavori in corso e limite di velocità di 30 Km/h almeno 100 metri prima delle chiusure, prevedere l’utilizzo di un semaforo mobile e la pronta disponibilità di due movieri, uno per ogni lato dove inizia e termina l’occupazione della carreggiata, i quali devono agevolare il transito dei veicoli.

Sono esclusi dal provvedimento i veicoli in uso ai residenti, alla ditta esecutrice dei lavori ed i veicoli di Polizia e di soccorso pubblico in situazione di emergenza.

In caso di violazioni all’ordinanza, troveranno applicazioni le sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dal Codice della Strada.

Si ricorda anche che, da parte del Consorzio Bonifica dell’Emilia Centrale, sono in corso anche i lavori di adeguamento e automazione del canale Ganaceto, in località Panzano con conseguente chiusura al traffico di via Argine Panzano, nel tratto compreso fra le vie Mulini e Bella Rosa con transito comunque garantito ai residenti e ai lavoratori diretti alle proprietà agricole.