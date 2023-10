Castelnovo Monti: chiusura del ponte di via Monzani da lunedì 16 a giovedì 19 ottobre

Una modifica alla viabilità interesserà il centro di Castelnovo Monti nella giornata di lunedì, legata allo smontaggio della gru che negli scorsi mesi ha permesso l’intervento di riqualificazione dell’Isolato Maestà, il grattacielo di Castelnovo, ormai terminato.

La ditta Gigli Costruzioni eseguirà lunedì pomeriggio la rimozione della gru posizionata sulla verticale della Sp 513 R Val d’Enza, che nel tratto che attraversa l’abitato di Castelnovo è denominata via Monzani.

L’esecuzione dei lavori comporterà l’occupazione di tutta la carreggiata, per cui si rende necessario limitare il transito istituendo la chiusura nel tratto interessato, ovvero il ponte di via Monzani dall’incrocio con via Roma fino all’incrocio verso piazza Gramsci – via Bellessere, dalle ore 13 di lunedì 16 ottobre alle ore 17 di giovedì 19 ottobre.

Il traffico sarà opportunamente regolamentato, con l’apposizione della necessaria segnaletica, da parte della stessa ditta Gigli, anche attraverso opportuna cartellonistica.