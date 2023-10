Atti persecutori verso la moglie, arrestato 39enne

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 39enne italiano, residente a Bologna, commercialista, con precedenti di polizia, per atti persecutori. È successo nella serata dell’11 ottobre 2023, quando i Carabinieri della Centrale Operativa di Bologna hanno ricevuto la telefonata di una donna, spaventata dal marito, ubriaco, che voleva entrare in casa a tutti i costi, provando a sfondare la porta. La donna, esasperata, gli aveva recentemente impedito di fare rientro in casa. Appresa la notizia, i Carabinieri si sono recati velocemente nell’abitazione, un appartamento condominiale e, dopo aver individuato l’uomo nel frattempo nascostosi all’interno del palazzo, lo hanno accompagnato in caserma. Sentita dai Carabinieri, la donna ha riferito di non essere più in grado di sopportare le persecuzioni del compagno che, rifiutandosi di accettare la fine della relazione sentimentale, la molesta continuamente da diverse settimane. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 39enne arrestato dai Carabinieri è stato tradotto in carcere.