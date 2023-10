A Bologna denunciato un uomo che aveva sottratto il bancomat ad una studentessa

Tutto è nato dalla denuncia presentata la settimana scorsa al quartiere Porto-Saragozza da una studentessa ventenne per l’utilizzo illecito del proprio bancomat, carta che le era stata rubata assieme al portafoglio a bordo di un bus in autostazione. A questo punto la Polizia Locale si è subito messa in moto, con un’indagine congiunta portata avanti dal reparto Porto-Saragozza, il reparto Sicurezza Urbana, in stretta collaborazione con l’ufficio di Polizia Giudiziaria.

Si è partiti dall’analisi delle telecamere di sicurezza di due esercizi commerciali dove era stato utilizzato il bancomat sottratto alla ragazza e questa operazione ha permesso nella giornata di ieri di individuare l’autore del furto. Si tratta di un uomo di 55 anni, con diversi precedenti alle spalle, che è stato così denunciato per l’utilizzo illecito del bancomat e ricettazione, oltre ad una segnalazione per possesso di stupefacenti.