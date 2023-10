Viabilità, Autostrade chiarisce su incidenti. Sindaco Lepore ringrazia per impegno su sicurezza

“A seguito dell’invio della lettera di questa mattina ho ricevuto con tempestività da Aspi chiarimenti sugli incidenti oggetto della missiva, che si sono verificati in tratti non interessati da cantieri e dunque identificati come incidenti autonomi – dichiara il sindaco Matteo Lepore – Aspi mi ha inoltre fornito informazioni sulle attività intervenute subito dopo gli incidenti e gli interventi tempestivi per il ripristino delle condizioni di viabilità. Prendo atto di questi chiarimenti e ringrazio la società per l’attenzione e la solerzia nella risposta, nonché per l’impegno costante a garanzia della sicurezza degli utenti. Nei prossimi giorni fisseremo un incontro con la società per un punto sugli interventi previsti in città”.