Sosteniamoci: il 16 ottobre alla Casa del Volontariato di Carpi l’open day per conoscere le attività dedicate ai ragazzi con disabilità

Open Day Sosteniamoci : questo il nome del pomeriggio di approfondimento, dedicato alle famiglie di ragazzi minori con disabilità di Carpi, Novi di Modena e Soliera che si svolgerà lunedì 16 ottobre, dalle ore 18.00 alle 20.00, presso la Casa del Volontariato di Capri.

Questa sarà l’occasione, per le associazioni che sul territorio si occupano anche di disabilità, di illustrare le proprie attività extrascolastiche in ambito sportivo, culturale e ricreativo: il progetto ‘Sosteniamoci’ – le cui informazioni si possono reperire visitando il portale web https://www.casavolontariato.org/category/sosteniamoci/), promosso dalla Fondazione Casa del Volontariato (ente finalizzato al sociale della Fondazione CR Carpi), è infatti nato nel 2022, in collaborazione con Azienda USL di Modena, Unione delle Terre d’Argine e famiglie di ragazzi con disabilità, allo scopo di acquisire in modo chiaro e organico tutte le informazioni che possono essere utili ai propri figli, con particolare attenzione agli aspetti del tempo libero e della socializzazione.

A raccontare ai genitori le proposte per i ragazzi, e a rispondere alle loro domande, saranno Polisportiva Campogalliano, Ushac Carpi, Polisportiva Nazareno, Diversamente Karate, Musica e sport per Carpi e I giovani per Carpi.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.casavolontariato.org e la pagina Facebook Fondazione Casa del Volontariato.