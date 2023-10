Reggio Emilia aderisce alla campagna “Io non rischio” sulla prevenzione delle calamità naturali

Sabato 14 e domenica 15 ottobre, il Comune di Reggio Emilia aderisce alla campagna di sensibilizzazione nazionale “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile” sui rischi durante le emergenze come terremoti, alluvioni, maremoti, rischi vulcanici e incendi boschivi.

A Reggio Emilia il punto informativo sarà allestito in piazza Prampolini in entrambi i giorni, il servizio di Polizia locale e protezione civile di Reggio Emilia e l’associazione di protezione civile Gruppo Volontari città del Tricolore Odv, saranno a disposizione della cittadinanza per consegnare materiale informativo e rispondere alle domande su cosa ciascuno di noi può fare per ridurre i rischi in caso di calamità. L’obiettivo è stimolare il ruolo attivo delle comunità nella quotidiana azione di prevenzione, attraverso un percorso di conoscenza e consapevolezza guidato dal volontariato di protezione civile. All’iniziativa parteciperanno anche diverse classi delle scuole primarie del territorio reggiano che potranno cimentarsi in un breve percorso di gioco e formazione sul tema della prevenzione. Mentre nella giornata di sabato 14 all’interno del punto informativo saranno presenti alcuni medici per l’esame della pressione e suggerimenti su corretti stili i vita.

“La campagna “Io non rischio” è sempre un momento importante – ha sottolineato Lanfranco de Franco, assessore alla Partecipazione e Protezione civile – perché la prevenzione e l’informazione sugli scenari di rischio sono decisivi per gestire la fase emergenziale e aiutare i soccorritori. I comportamenti che, come singoli cittadini, mettiamo in atto possono salvarci la vita ed è necessario tenersi aggiornati tramite i canali ufficiali e i materiali diffusi dalle istituzioni per essere preparati al momento del bisogno. “Io non rischio” offre un’ottima occasione per ripassare o imparare come comportarsi nei vari eventi avversi che purtroppo possono capitare come abbiamo visto negli ultimi mesi nella nostra Regione. Il volontariato gioca un ruolo fondamentale nell’emergenza e nella diffusione informazioni corrette e buone pratiche di Protezione civile, per questo ringraziamo ancora una volte le associazioni reggiane che si mettono a disposizione della nostra comunità con passione e competenza”.

“Io non rischio” è una campagna di comunicazione pubblica sulle buone pratiche di protezione civile basata sulla sinergia tra scienza, volontariato e istituzioni, che si rivolge a tutti i cittadini. Ed è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), Reluis (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica), Fondazione Cima (Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale), Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Tutti i materiali della campagna “Io non rischio” sono consultabili sul sito www.iononrischio.gov.it e sui profili social della Campagna (Facebook #iononrischioreggioemilia, Twitter e Instagram).