Per un week end Modena “capitale” italiana del crossfit

Seicentotrenta atleti, 210 team, 14 postazioni di gara, due giorni di competizione. Sono i numeri principali di “059 Classic”, la manifestazione di crossfit in programma sabato 14 e domenica 15 ottobre alla polisportiva Sacca di via Paltrinieri 80. Per un week end Modena si trasforma, infatti, nella “capitale” italiana di questa disciplina, incentrata sull’allenamento di fitness ad alta intensità, grazie al maxi-torneo organizzato dalla società sportiva Crossfit team 059. L’appuntamento è a ingresso gratuito, anche con l’obiettivo di favorire la conoscenza e la diffusione del crossfit sul territorio, e gode del patrocinio e del sostegno del Comune di Modena.

“In questi due giorni – commenta l’assessora allo Sport Grazia Baracchi – gli spazi della polisportiva Sacca saranno al centro di un evento nazionale: ‘059 Classic’ è una novità per Modena e costituirà l’occasione per conoscere una disciplina sportiva in forte espansione in città soprattutto tra i più giovani. Crossfit team 059 sarà anche protagonista di ‘Play District Spazi di comunità’, un progetto con capofila Cittadella Vis Modena, che prevede spazi e occasioni di sport e socialità per i più giovani”.

La manifestazione è la prima di questo tipo nell’intero territorio regionale ed è strutturata come una gara a team di tre persone, pensata e studiata per tutti gli appassionati di crossfit indipendentemente dal loro livello di fitness. Non sono previste qualifiche, infatti, e gli atleti accedono direttamente alla fase “live”, confrontandosi in un campo gara che si sviluppa in oltre 1.200 metri quadrati. Come previsto dal regolamento dell’iniziativa, tutti gli iscritti svolgeranno quattro prestazioni “workout” più la finale; ogni risultato conseguito in ciascun “workout” riceverà una valutazione, espressa dai giudici di gara, che contribuirà alla classifica riepilogativa.

Le categorie in gara sono dieci (tre “Beginner” e “Master” e due “Regular” ed “Elite”, declinate in base ai generi che compongono il team, ovvero tre uomini, tre donne oppure due uomini e una donna) e sono previsti premi in denaro per tutte le classi, esclusa “Beginner”, costituita con l’obiettivo di permettere a chi si è approcciato da poco al “functional fitness” di prendere parte alle competizioni come appunto “059 Classic”. Il montepremi ammonta a 10mila euro.