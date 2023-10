Open innovation, dalla Città metropolitana 150 mila euro per tre imprese

La Città metropolitana, in collaborazione con Almacube, offre l’opportunità a tre imprese con sede nel territorio nazionale di partecipare a un programma di Open Innovation. Il programma si rivolge alle imprese che vogliono integrare all’interno dei propri processi aziendali soluzioni e tecnologie abilitate e portabili su rete 5G o che interessano altre tecnologie emergenti.

Le tre imprese selezionate potranno lavorare insieme a startup/spin-off e PMI innovative in possesso di soluzioni e tecnologie in linea con i bisogni interni all’azienda. Al termine del programma, l’impresa può decidere di implementare la soluzione innovativa co-progettata con la start-up: in questo caso potrà ricevere un contributo da Città metropolitana a titolo di rimborso spese fino a 50 mila euro e fino al 50% delle spese sostenute.

“La Città metropolitana e il Comune di Bologna, nell’ambito dell’ufficio comune ‘Sviluppo economico, imprese, occupazione’ e grazie al progetto CTE COBO, stanno promuovendo molte opportunità per supportare l’innovazione delle imprese. La contaminazione è una delle chiavi per innovare – spiega Rosa Grimaldi – Il bando “COBO Open innovation” promuove proprio la contaminazione e lo scambio tra imprese consolidate e start-up per individuare e sperimentare soluzioni in grado di sfruttare le potenzialità del 5G e delle tecnologie emergenti, al fine di creare connessioni e rafforzare la competitività del sistema imprenditoriale. L’iniziativa si colloca nel più ampio progetto ‘BIS – Bologna Innovation Square’ di supporto all’innovazione del Comune di Bologna e della Città metropolitana”.

Il bando per candidarsi è aperto fino all’11 novembre 2023, compilando i moduli disponibili sul sito di progetto www.ctecobo.it/call/open-innovation/

Come funziona il programma?

Si partirà da un’analisi dei bisogni delle aziende selezionate, tramite incontri personalizzati con esperti di innovazione. Da questa analisi si capirà quindi quale partner è più adatto a rispondere ai bisogni di innovazione dell’azienda. Seguirà un lavoro con il partner selezionato, utile alla personalizzazione della tecnologia/soluzione, per rispondere al meglio alle necessità dell’azienda. Infine, ci sarà una presentazione dei progetti sviluppati.

L’ Avviso si inserisce nell’ambito del Progetto “CTE COBO – Casa delle Tecnologie Emergenti di Bologna”, finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con i fondi FSC 2014-2020, nel quadro del Programma di Supporto alle Tecnologie Emergenti del Piano per la diffusione della Banda Larga.

CTE COBO, attivo da febbraio 2023, ha l’obiettivo di realizzare a Bologna un centro di trasferimento tecnologico diffuso sulle tecnologie emergenti abilitate dal 5G in grado di promuovere soluzioni innovative, nuove idee imprenditoriali, l’accelerazione di start-up e il trasferimento tecnologico in particolare a favore delle piccole e medie imprese.

CTE COBO si sviluppa nell’ambito del progetto BIS e nel quadro delle attività dell’Ufficio comune “Sviluppo economico, imprese e innovazione” tra Città metropolitana e Comune di Bologna.