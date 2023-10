Nuove attività nei centri pomeridiani per bambini e adolescenti da 6 a 14 anni in 20 ambiti territoriali di Reggio Emilia

Una rete di attività di doposcuola, socio-educative e ricreative, dedicate ai giovani dai 6 ai 14 anni, organizzate nei diversi ambiti territoriali da associazioni e soggetti del Terzo settore: è questo l’obiettivo dell’Avviso pubblico promosso dal Comune di Reggio Emilia per la realizzazione di Centri pomeridiani per bambini e adolescenti frequentanti le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado.

L’Avviso pubblico – una Manifestazione di interesse – si inserisce nel progetto “Chance”, teso a costruire opportunità e a promuovere interventi volti a dare risposte alle nuove complessità socio-educative, accresciute dai risvolti sociali della pandemia.

HANNO DETTO – In un a dichiarazione congiunta Daniele Marchi, assessore a Welfare e Lavoro e Raffaella Curioni, assessora a Educazione e Conoscenza spiegano che “il bando è un importante strumento di supporto alle politiche educative e sociali dell’Amministrazione comunale che predispone, per il terzo anno consecutivo, risorse economiche in grado di attivare 20 doposcuola per l’anno scolastico 2023-2024. Sappiamo quanto sia importante continuare ad investire su progetti educativi e in luoghi di incontro e di relazione per i nostri bambini e i nostri ragazzi, in un Paese che investe scarse risorse sulla scuola, sui tempi pieni e che fa terminare le attività educative con la campanella delle 13. Crediamo importante come Amministrazione comunale invertire la rotta e continuare a investire su progetti di comunità e di quartiere su misura per i ragazzi. Ringraziamo fin da ora i soggetti del privato sociale, della cultura, dello sport e delle parrocchie che, siamo sicuri, presenteranno offerte con contenuti didattici ed educativi interessanti per tutti e tutte”.

IL BANDO – Promosso dagli assessorati Educazione, Welfare e Partecipazione, il bando ha per obiettivo il sostegno di una rete di attività pomeridiane volte ad arricchire la vita quotidiana dei ragazzi in orario extrascolastico, garantendo opportunità educative e di socialità, e offrendo un supporto concreto alle famiglie per facilitare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. La manifestazione di interesse, aperta fino alle ore 13 del 17 ottobre 2023, mette a disposizione 60.000 euro per finanziare progetti promossi da soggetti del Terzo settore, tra cui associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato, reti associative, associazioni sportive, enti di carattere privato e religiosi. Sono in tutto 20 gli ambiti territoriali, suddivisi nei quattro quadranti della città più il centro storico, dove potranno essere realizzate le attività di doposcuola da parte dei diversi soggetti. Si tratta di zone individuate in maniera coordinata dai servizi Officina educativa, Servizi sociali, Politiche di Welfare e Intercultura e Politiche di partecipazione, sulla base della domanda di servizi pomeridiani espressi da famiglie e cittadini. Nei quartieri, dunque, sarà centrale la collaborazione dei Centri sociali, del volontariato diffuso e di altri spazi aggregativi formali e informali già oggi frequentati da molti ragazzi della città.

Saranno finanziate attività di Centri pomeridiani rivolte alla fascia di età 6-14 anni per l’anno scolastico 2023-2024, con la possibilità di reiterare il sostegno economico anche nell’anno successivo. Questo consentirà di strutturare adeguatamente il servizio, dando risposte di più lungo periodo alle esigenze dei bambini e dei ragazzi.

LA MAPPA – I luoghi per i quali, aderendo alla Manifestazione di interesse, è possibile presentare i progetti di doposcuola sono in tutto 20, suddivisi per i cinque ambiti territoriali cittadini:

Centro storico: Santo Stefano – Gardenia,

Zona Sud: Buon Pastore, Migliolungo, Crocetta, Baragalla;

Zona Nord: Santa Croce – via Adua, San Prospero Strinati, Gavassa, Massenzatico, Sesso, Tribunale;

Zona Ovest: Pieve, Carrozzone, Roncina-Foscato, Roncocesi, Cella-Cadè;

Zona Est: Ospizio – via Turri, Villaggio Stranieri, Bagno, Gavasseto, Fogliano.

Sarà finanziato, di norma, un solo progetto per ciascuno degli ambiti territoriali con l’eccezione dei territori di Santa Croce – via Adua, Cella – Cadè e Ospizio – via Turri all’interno dei quali potranno essere finanziati due progetti. Solo nel caso in cui, una volta soddisfatte tutte le richieste relative agli ambiti territoriali indicati, vi fossero risorse economiche disponibili, potranno essere presi in considerazione proposte inerenti altri ambiti territoriali.

CHI PUÒ PARTECIPARE – Sono ammessi a presentare una proposta progettuale gli enti e soggetti del Terzo Settore, in particolare: le organizzazioni di volontariato; le associazioni di promozione sociale; gli enti filantropici; le imprese sociali, incluse le cooperative sociali; le reti associative; le società di mutuo soccorso; le associazioni, riconosciute o non riconosciute; le fondazioni; le associazioni sportive/le società sportive dilettantistiche non lucrative; gli enti di carattere privato, diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi; gli enti religiosi civilmente riconosciuti (limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 5 del D.Lgs 117/2017).

Ogni richiedente può presentare fino ad un massimo di 3 domande. Per ogni progetto dovrà essere compilata una singola domanda.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – I soggetti del Terzo settore potranno presentare i progetti collegati alle 20 zone entro le ore 13 di martedì 17 ottobre 2023. Le proposte progettuali dovranno pervenire a mezzo pec, all’indirizzo comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it, o a mezzo raccomandata postale o corriere o consegna a mano presso Archivio generale, Sez. protocollo, via Mazzacurati 11.

Copia dell’Avviso pubblico con la relativa modulistica per la presentazione delle proposte è disponibile sul sito web dell’Amministrazione comunale agli indirizzi: www.comune.re.it – www.comune.re.it/educazione – www.comune.re.it/welfare