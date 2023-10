Licenza sospesa dieci giorni ad un esercizio sassolese. Motivi di ordine e sicurezza pubblica

Ieri pomeriggio, a Sassuolo, i Carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sospensione della licenza – ex art. 100 T.U.L.P.S. – della durata di dieci giorni a carico di un bar del centro cittadino.

Tale sospensione scaturisce dalla proposta avanzata dai Carabinieri della predetta Stazione al Questore di Modena, a seguito di numerosi interventi effettuati sul posto dai militari dell’Arma nel corso dell’ultimo periodo, nonché in relazione ai diversi controlli di polizia eseguiti presso l’esercizio pubblico, al fine di accertare il regolare svolgimento delle attività.

Infatti, i militari sono più volte intervenuti per sedare liti, in alcuni casi diventate violente e con l’uso di armi improprie, tra avventori del medesimo esercizio perlopiù scaturite da banali discussioni. In altre occasioni, i Carabinieri hanno arrestato un avventore del medesimo bar per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e segnalato amministrativamente altri due clienti, trovati anche loro in possesso di droghe. Inoltre, nel corso dei controlli, si è potuta accertare la ricorrente presenza di avventori gravati da precedenti di polizia e di giustizia.

I fatti, ritenuti quindi pregiudizievoli per l’ordine, la sicurezza e la tranquillità pubblica, hanno consentito la presentazione in via d’urgenza della proposta di chiusura, immediatamente accolta dal Questore.