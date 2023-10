“Io non rischio” la Protezione Civile in piazza a Finale Emilia e Massa Finalese

Ridurre gli effetti dei rischi naturali è possibile: per questo sabato 14 e domenica 15 ottobre tornano in più di mille piazze italiane le Giornate nazionali di “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile”, la campagna sulle azioni con cui ciascuno di noi può contribuire a ridurre rischi come terremoto, alluvione, maremoto, rischio vulcanico e incendi boschivi.

Per la campagna nazionale “Io non rischio”, il Gruppo Volontari Protezione Civile di Finale Emilia sarà presente in piazza Verdi a Finale Emilia sabato 14 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 15.00 e domenica 15 ottobre, sempre dalle ore 10.00 alle ore 15.00, a Massa Finalese, in Piazza Caduti per la Libertà, nell’area tra il Monumento ai Caduti e l’edificio che ospita gli uffici della Delegazione Comunale,

Alla Settimana Nazionale della Protezione Civile, partecipano anche i Vigili del Fuoco Volontari di Finale Emilia che sabato 14 ottobre, dalle ore 9 alle ore 12, apriranno alla cittadinanza le porte del loro distaccamento, in via per Modena 48/D, dove saranno esposti i mezzi e le attrezzature in dotazione.

La campagna “Io non rischio” è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas-Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Ingv – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Reluis – Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica, Fondazione Cima – Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani.