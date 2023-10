I carabinieri di Imola per la legalità nelle scuole

Nella prima mattina del 12 ottobre 2023, nella sala di rappresentanza della Compagnia Carabinieri di Imola, i Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi del Circondario Imolese sono stati accolti con piacere dal Comandante della Compagnia di Imola, Maggiore Oxilia, che ha porto loro, a nome dell’Arma, un saluto beneaugurante per l’avvio dell’anno scolastico.

L’attenzione storica dell’Arma dei Carabinieri verso le istituzioni scolastiche è tale infatti da programmare annualmente gli interventi sulla promozione della cultura della legalità ed è stata questa l’opportuna occasione per rinnovare l’impegno dei carabinieri per i prossimi mesi nelle scuole imolesi, della vallata del Santerno, dell’area medicinese, del comprensorio dozzese e castellano. In tali zone l’Arma di Imola si impegnerà, come ogni anno, ad incontrare studenti, docenti e genitori per trattare le tematiche più importanti e “segnanti” le vite dei giovani: bullismo e cyberbullismo, uso e abuso di stupefacenti e alcool, reati di genere con particolare attenzione al fenomeno dei femminicidi, uso dei social network e reati correlati. Inoltre, il tavolo odierno ha consentito di porre le basi per l’approfondimento di un protocollo unitario contro il bullismo nelle scuole imolesi che vedrà l’opportuna consulenza dell’Arma per la futura stesura, consentendo così a famiglie e docenti di conoscere esattamente le modalità di intervento che istituzioni scolastiche e carabinieri adotteranno congiuntamente in casi riconducibili a tale spiacevole fenomeno. L’incontro si è chiuso con il rinnovato ed entusiastico impegno dei Dirigenti Scolastici e dell’Arma imolese nell’organizzare il prossimo 23 maggio 2024 (com’è ormai tradizione, in occasione dell’anniversario della morte del Giudice Giovanni Falcone) la premiazione della 2^ edizione del concorso di poesia riservato alle scuole medie del Circondario “E’ Legalità Poesia”.