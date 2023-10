European Culture & Creativity Days, domani l’evento di ART-ER a Palazzo d’Accursio

Domani venerdì 13 ottobre a Palazzo d’Accursio si terrà “European Culture & Creativity Days Bologna”. L’evento fa parte di un calendario di appuntamenti organizzati nel mese di ottobre in 6 città europee (Amsterdam, Barcellona, Bologna, Košice, Helsinki, Vienna) nell’ambito dell’EIT Culture & Creativity, la community dell’Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT), organismo dell’Unione Europea, progettata per rafforzare e collegare creativi e organizzazioni alla più grande rete di innovazione europea.

Dalle 9 e per tutta la giornata si alterneranno conferenze e seminari sulle traiettorie di sviluppo dei settori e delle imprese culturali e creative.

Alle 9.45, in Cappella Farnese, Rosa Grimaldi, delegata alla Promozione economica e attrattività̀ internazionale, interverrà per i saluti istituzionali.

Alle 17:30, nel cortile Guido Fanti, il sindaco Matteo Lepore interverrà durante la sessione conclusiva della giornata insieme a Lucia Borgonzoni, sottosegretaria alla Cultura, Morena Diazzi, direzione generale conoscenza, ricerca, lavoro, imprese, Regione Emilia-Romagna, e Marina Silverii, direttrice operativa di ART-ER

I lavori saranno in lingua inglese con traduzione simultanea in italiano e in LIS.

L’evento è organizzato da ART-ER, core partner dell’EIT Culture & Creativity, con il supporto della Regione Emilia-Romagna e il Comune di Bologna, e con la collaborazione dell’Università di Bologna, della Fondazione Fitzcarraldo e del Consorzio Materahub.

Programma completo e iscrizioni https://www.art-er.it/2023/09/save-the-date-european-culture-creativity-days-bologna/#toggle-id-3