Domani il sindaco Lepore alla cerimonia di commemorazione delle Vittime della Uno Bianca

Domani venerdì 13 ottobre alle 15, al Monumento alle Vittime della Uno bianca nel Giardino di viale Lenin, si terrà la commemorazione delle vittime civili e militari della banda della Uno Bianca, promossa dall’associazione Vittime della Uno Bianca, dalla Regione Emilia-Romagna, dal Comune e dalla Città metropolitana di Bologna.

Interverranno: il sindaco Matteo Lepore; la presidente dell’associazione Vittime della Uno Bianca, Rosanna Zecchi; l’assessore Raffaele Donini in rappresentanza della Regione Emilia Romagna. Saranno presenti i Gonfaloni di Comune, Città metropolitana e Regione.

Nel luogo della commemorazione convergerà anche l’arrivo della staffetta ciclo-podistica “Vittime Uno Bianca”, a cura del gruppo podistico della Polisportiva Progresso di Castel Maggiore, in partenza domani mattina alle 8 dal Cippo Cataldo Stasi e Umberto Erriu in via Antonio Gramsci a Castel Maggiore.