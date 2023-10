Con Bookingapp Filavia si può fissare online l’appuntamento all’U.R.P. del comune di Guastalla

Da oggi prendere un appuntamento all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Guastalla è ancora più facile e veloce. Basta avere una mail, andare sul sito istituzionale del Comune e prenotare online direttamente dalla pagina web del Servizio U.R.P., entrando nella pagina relativa al servizio desiderato.

Come fare?

Andare sul sito www.comune.guastalla.re.it

Cliccare sulla dicitura URP nella barra orizzontale

Selezionare dal menù a tendina il servizio che interessa, scegliendo tra:

1. residenza/carta di identità

2. richieste

3. ritiro documenti già pronti.

Per ogni pratica è necessario prendere un appuntamento (ad es. per fare la carta di identità per 2 persone bisogna prendere 2 appuntamenti distinti).

Verrà richiesto di inserire la propria mail a cui verrà inviato un codice di conferma per proseguire la prenotazione. Il codice inviato sarà la password per gli accessi successivi.

Selezionando il tipo di servizio richiesto, appariranno le date e gli orari disponibili

A prenotazione effettuata, il sistema invierà una mail di conferma con il codice di chiamata.

Anche disdire l’appuntamento è facile, entrando nell’area personale di Bookingapp Filavia. Arriverà una mail di conferma della cancellazione.