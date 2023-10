Borseggiatrice in azione in viale Indipendenza a Bologna. Arrestata dai carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato una 23enne bulgara per furto aggravato. È successo alle ore 13:00 del 10 ottobre, quando i Carabinieri della Centrale Operativa di Bologna sono stati informati che una signora era stata borseggiata da due ragazze mentre stava passeggiando col marito in via dell’Indipendenza.

Appresa la notizia, i Carabinieri si sono recati velocemente sul posto e, quando sono arrivati, hanno identificato la persona offesa, 63enne italiana, e hanno bloccato una delle due presunte autrici del furto, la 23enne bulgara. La complice è riuscita a fuggire. La refurtiva, un borsello da donna contenente i documenti della 63enne e 245 euro in contanti, è stata restituita dai Carabinieri alla legittima proprietaria che li ha ringraziati per la rapidità d’intervento.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, la 23enne, disoccupata, senza fissa dimora e con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è stata trattenuta dai Carabinieri in attesa del processo con giudizio per direttissima.