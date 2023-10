Al via a Guastalla il progetto “Città ad Impatto Positivo”

Il Comune di Guastalla ha concesso il patrocinio al Progetto di pubblica utilità denominato “Città ad Impatto Positivo”, grazie al quale, in collaborazione con Anteas Reggio Emilia e PMG ITALIA Società Benefit, saranno realizzati importanti progetti volti a migliorare le condizioni sociali e ambientali della nostra comunità e a favorire una migliore qualità della vita.

MG ITALIA Società Benefit informa le aziende e le attività commerciali che in questi giorni la Sig.ra Rosanna Frascari, unica incaricata autorizzata, illustrerà caratteristiche e finalità del progetto “Città ad Impatto Positivo” alle ditte interessate (previo contatto telefonico con il call center di PMG Italia, nella persona di Nazzareno Marina, cell. 342 1200971).

“Guastalla ha deciso di sostenere il progetto ‘Città ad Impatto Positivo’ perché riteniamo da sempre che la sinergia fra imprese, cittadini, mondo del volontariato, della scuola e delle associazioni rappresenti una caratteristiche e la forza stessa delle nostre comunità. Questo collegamento va a beneficio dei singoli e di tutti coloro che vivono in quel comune” ha affermato la sindaca di Guastalla Camilla Verona.

“La presenza e il supporto del volontariato è fondamentale – aggiunge l’assessore al welfare Alessandra Medici – La pandemia ha messo a dura prova anche i volontari, specialmente coloro che si occupano di persone fragili e disabili. Trovo importante fare progetti di largo respiro, come trasmettere i contenuti dell’agenda 2030 o altre attività all’interno della scuola perché i ragazzi si devono accorgere che dinamiche internazionali hanno delle forti ricadute locali. Ripeto spesso che non ci sono separazioni nette fra abili e disabili ma, nell’arco della vita, ognuno di noi può vivere entrambi i momenti di abilità e disabilità, in prima persona o con i nostri familiari e i nostri amici”.

Per maggiori informazioni e chiarimenti sul progetto “Città ad Impatto Positivo”, contattare Rosanna Frascari al n.333 6698090.