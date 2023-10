Terzo Settore: un convegno per fare rete, sabato a Formigine

Si terrà sabato 14 ottobre a partire dalle ore 9 presso il Castello di Formigine l’iniziativa “Costruire reti per stare al passo coi tempi”, convegno sul Terzo Settore organizzato dal Comune di Formigine in collaborazione con il Forum del Terzo Settore dell’Emilia-Romagna e il CSV Terre Estensi.

Nel corso della mattinata, dopo i saluti del Sindaco Maria Costi, saliranno sul palco il Alessandro Lombardi, Direttore generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Riccardo Breveglieri, Direttore del Forum Regionale del Terzo Settore e Alberto Caldana, Presidente del CSV Terre Estensi. In particolare, il tema verrà ampiamente illustrato dal Dott. Lombardi, tra coloro che hanno dato il maggior contributo alla stesura della riforma del Terzo Settore. A seguire sono in programma le testimonianze del coordinatore di Reti di Famiglie Accoglienti Francesco Cigarini, Monica Ferrari dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico e Federica Boccedi dell’Emporio Il Melograno; esempio concreto di rete di associazioni già operativa. Modera l’evento l’avvocato Luca Barbari.

Dichiara l’Assessore con delega al Terzo Settore Roberta Zanni: “A Formigine abbiamo la fortuna di poter contare su 112 associazioni che, in ambiti diversi tra loro, compiono grandissime imprese a favore del territorio e di chi vi abita. Per fornire loro supporto e collaborazione, dal 2021 organizziamo dei convegni su temi specifici: il primo anno abbiamo parlato dell’adozione delle linee guida per l’attuazione della recente riforma del Terzo Settore, il secondo della co-progettazione e co-programmazione tra associazioni e istituzioni e quest’anno tratteremo dell’importanza di costruire reti tra le associazioni e con le istituzioni necessarie per accedere a bandi e relativi finanziamenti. Sono, questi, momenti importanti che ci aiutano a fare il punto sulla situazione ed evidenziare quanto il Terzo Settore rappresenti una risorsa inestimabile per affrontare le sfide locali. Sempre con questo fine, nell’arco di tutto l’anno l’Amministrazione comunale organizza incontri online con le associazioni del territorio. Una pratica che abbiamo avviato nel periodo della pandemia e che continuiamo a portare avanti per intercettare i problemi ed affrontare le emergenze, come avvenuto in occasione dell’arrivo dei profughi ucraini e dell’alluvione che ha colpito la nostra Regione nei mesi scorsi. Queste attività ci permettono di puntare i riflettori sul Terzo Settore, facendo diventare un tema fondamentale e troppo spesso trascurato il protagonista del dibattito pubblico”.