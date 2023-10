Tamponamento in A14: una vittima. Tratto dell’autostrada chiuso per ore

Poco prima delle 18, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e il bivio con la A13 Bologna-Padova, in direzione della A1 Milano-Napoli, chiuso temporaneamente a causa di un incidente avvenuto intorno alle 13:30 al km 15. Il tamponamento avrebbe coinvolto diversi camion. L’autista di uno di questi ha perso la vita, altri due sono rimasti feriti: non sono gravi.

Il tratto, in direzione nord, è rimasto chiuso per quasi cinque ore. Traffico in tilt anche in Tangenziale. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.