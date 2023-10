Settimana della Protezione Civile, aperte le caserme dei Vigili del Fuoco

In occasione della quinta edizione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, istituita nel 2019, in corrispondenza della Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali che si celebra ogni anno il 13 ottobre, anche il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ritiene fondamentale contribuire alla buona riuscita delle giornate, promuovendo sul territorio iniziative che offrano alla cittadinanza la possibilità di accedere alle sedi operative del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per “visitare e comprendere” i compiti istituzionali del Corpo, ma anche sviluppare una sensibile attenzione al territorio, acquisendo la consapevolezza dei rischi potenziali e dei comportamenti fondamentali per prevenire, gestire e superare gli eventi avversi, anche alla luce dei recenti eventi emergenziali alluvionali verificatesi nel nostro Paese.

Obiettivo della Settimana, dunque, sensibilizzare i cittadini sui temi della protezione civile, per un approccio consapevole al territorio che tenga conto anche delle nuove sfide globali poste dai cambiamenti climatici. Un cittadino consapevole, infatti, è un cittadino capace di scegliere, in grado di adottare comportamenti corretti per la riduzione dei rischi e la salvaguardia dell’ambiente.

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Modena, quindi, aprirà le proprie sedi per le visite della cittadinanza nella mattinata di sabato 14 ottobre, dalle ore 9:00 alle 12:00. Le squadre operative presenti, con il prezioso contributo del personale dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, mostreranno i mezzi e le attrezzature a disposizione a tutti coloro che vorranno partecipare.

Le sedi aperte saranno: