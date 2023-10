Programma di chiusure notturne per A1 e A14

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire la rimozione di un cantiere, dalle 22:00 di venerdì 13 alle 6:00 di sabato 14 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Fiorenzuola e Piacenza sud, verso Milano.

Si precisa che la stazione di Fiorenzuola sarà chiusa in entrata verso Milano, Bologna e A21 Torino-Piacenza-Brescia. Nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00, sarà chiusa l’area di servizio “Arda est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fiorenzuola, percorrere la SP462 R, SP38, la SS9 Via Emilia, per rientrare sulla A1 alla stazione di Piacenza sud;

per la chiusura dell’entrata di Fiorenzuola, verso Milano e A21, entrare alla stazione di Piacenza sud, verso Bologna, entrare alla stazione di Fidenza.

******

– Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiuso il tratto compreso tra Cesena nord e Forlì, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di sabato 14 alle 6:00 di domenica 15 ottobre, sarà chiuso il tratto Cesena nord-Forlì, verso Bologna. Nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00, sarà chiusa l’area di servizio “Bevano est”, situata all’interno del suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cesena nord, percorrere la viabilità ordinaria: SS3 bis (E45), SS727 bis Tangenziale est, viale della Costituzione, per rientrare sulla A14 alla stazione di Forlì;

-dalle 22:00 di domenica 15 alle 6:00 di lunedì 16 ottobre, sarà chiuso il tratto Forlì-Cesena nord, verso Ancona. In tale orario, l’area di servizio “Bevano ovest”, situata all’interno del suddetto tratto, non sarà raggiungibile.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Forlì, percorrere la viabilità ordinaria: viale della Costituzione, SS727 bis Tangenziale est, SS3 bis (E45), per rientrare sulla A14 alla stazione di Cesena nord.