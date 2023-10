Mirandola, bonus “sistemi anti intrusione” esteso anche ai commercianti e alle attività produttive

Scherarsi al fianco delle attività produttive del territorio per provare a sconfortare quanto più possibile i tentativi di effrazione nei locali. Con questo presupposto il Comune di Mirandola estende il “Bonus Anti intrusione” anche ai commercianti e agli artigiani aventi la propria attività ubicata sul territorio comunale.

I destinatari di tale contributo sono:

– i titolari o i legali rappresentanti delle aziende commerciali o artigianali di servizio, ubicate sul territorio comunale;

– i proprietari di negozi o di locali dove attualmente sia esercitata un’attività commerciale o

artigianale di servizio;

Non possono accedere al contributo:

– le attività di “compro oro”;

– le imprese che abbiano installato o che intendano installare apparecchiature da gioco con vincita in denaro;

– le imprese che non risultino più in attività al momento della richiesta;

Sono finanziati gli interventi attuati nei locali degli esercizi commerciali o artigianali di servizio, iniziati nel corso del 2023 e conclusi entro il 31/12/2023, relativi a:

1) sostituzione delle serrande con:

– vetri antisfondamento;

– altri serramenti che consentano la visione dell’interno del negozio o del locale dell’artigianato di servizio, anche nei periodi di chiusura.

2) sostituzione della vetrina esterna (vetro + infisso)

3) sostituzione di vetri già installati

4) reintroduzione serranda esterna purché venga garantita la visibilità dell’interno del locale anche negli orari in cui l’attività non viene svolta;

5) installazione di sistemi antintrusione: sono comunque ammessi a finanziamento soltanto interventi edilizi strettamente legati all’installazione di tali dispositivi;

6) installazione di sistemi di videosorveglianza, quali a titolo esemplificativo fotocamere o cineprese collegate, anche con individuazione satellitare, con centrali di vigilanza privata, impianti di video-citofonia.

Il contributo erogato dal Comune viene calcolato nella misura massima del 100% del valore delle spese ammissibili, al netto dell’Iva, per un importo massimo erogabile in caso di accettazione della richiesta così suddiviso:

€1.000,00 per ciascuna vetrina, e fino ad un massimo di n°2 vetrine per esercizio commerciale o per locale dell’artigianato di servizio;

€1.000,00 per l’installazione di sistemi antintrusione e per i sistemi di videosorveglianza;

Per ciascun esercizio commerciale può essere presentata una sola domanda di contributo, anche se la stessa può riguardare più tipologie di interventi finanziabili. In caso di presentazione di più domande per lo stesso esercizio commerciale, verrà presa in considerazione la prima presentata. Le domande ammissibili saranno finanziate fino ad esaurimento del fondo di €10.000. La domanda potrà essere presentata entro il prossimo 31 Dicembre 2023, su apposito modulo, e consegnata nelle seguenti modalità:

– a mezzo posta indirizzata a Comune di Mirandola – Via Giolitti n. 22 – 41037 Mirandola, (MO);

– tramite consegna a mano all’ufficio Protocollo del Comune presso la sede del Comune di Mirandola, Via G. Giolitti, n. 22 – ufficio n. 27 – piano terra (orari di apertura sportello 9-12.30);

– tramite inoltro all’indirizzo pec: comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it

“Il Comune di Mirandola si conferma particolarmente attento alle esigenze dei commercianti e degli artigiani presenti sul territorio, rinnovando un’iniziativa volta a rendere più sicuri i locali delle nostre attività – afferma l’Assessore Fabrizio Gandolfi – Nelle varie riunioni di Giunta abbiamo condiviso, assieme all’Assessore Lodi, la necessità di rinnovare questo fortunato supporto, particolarmente gradito, estendendolo oltre che ai cittadini anche agli imprenditori che decidono di sviluppare la propria attività nella nostra Mirandola”.