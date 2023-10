“Io non rischio”: nel weekend in piazza a Carpi i volontari di Protezione Civile

Sabato 14 e domenica 15 ottobre i volontari della Protezione Civile carpigiana saranno in piazza dei Martiri in occasione della campagna nazionale “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile”, rivolta a tutta la popolazione per scoprire come ciascuno può contribuire a ridurre rischi da fenomeni naturali quali terremoto, alluvione, incendi boschivi. Oltre al punto informativo (orario dalle 8 alle 18) son previsti giochi didattici per bimbi incentrati sui rischi terremoto e alluvione, dimostrazione di montaggio tenda pneumatica (primo soccorso per sfollati in caso di emergenza) e una “piazza digitale” consultabile sulla pagina Facebook “Io non rischio Protezione Civile Carpi”.

La due-giorni, che chiuderà la Settimana Nazionale della Protezione Civile, coinvolge in tutta Italia oltre mille piazze, dalle grandi città alle isole minori, « per diffondere quella cultura della prevenzione attraverso cui ciascuno può fare la differenza nella sicurezza propria e di chi gli sta intorno».

“Io non rischio” è infatti una campagna di comunicazione pubblica sulle buone pratiche di protezione civile basata sulla sinergia tra scienza, volontariato e istituzioni, che si rivolge a tutti, con messaggi chiari e riconoscibili, per trasformare la consapevolezza in azione, ogni giorno. “Io non rischio” è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), Reluis (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica), Fondazione Cima (Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale), Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Sul sito www.iononrischio.gov.it/it/ e sui profili social della campagna (Facebook, Twitter e Instagram) è possibile consultare materiali informativi, reperire informazioni utili e aggiornamenti sugli appuntamenti in programma.