Giovane arrestato per spaccio di stupefacenti, ieri a Modena

Nel pomeriggio di ieri, a Modena nei pressi del cavalcavia di viale Ciro Menotti, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, durante il servizio di controllo del territorio, focalizzato nelle zone maggiormente sensibili della città, hanno notato un giovane a bordo di una bicicletta provenire dal sottopasso di via Cuboni.

I Carabinieri hanno così deciso di raggiungerlo per identificarlo. Questi, un 26enne, mostrandosi inizialmente restio al controllo è stato perquisito e trovato in possesso di sostanza stupefacente tipo cocaina, 400 euro in banconote e diversi telefoni cellulari che sono stati sequestrati. Il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.