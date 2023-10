Dà in escandescenza al rifiuto di somministrargli alcolici: straniero denunciato a Modena

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un cittadino tunisino di 27 anni per i reati di lesioni personali, minaccia aggravata, danneggiamento e porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere.

Alle ore 00.15 di questa notte, la Centrale Operativa inviava le pattuglie sul territorio in centro storico dove un uomo, in stato di alterazione psico fisica da presunta assunzione di alcool, aveva dato in escandescenza quando il gestore di un esercizio pubblico si era rifiutato di somministragli una bevanda alcolica. Veniva accertato che il 27enne dapprima aveva scagliato alcuni oggetti del mobilio contro il bancone, poi – una volta uscito in strada – aveva lanciato sedie e tavolini. Quindi era scappato.

Grazie alle immagini live delle telecamere di videosorveglianza cittadina e alla descrizione dell’uomo fornita dalla vittima, gli operatori del C.O.T. sono riusciti ad individuare il fuggitivo. Le Volanti intervenute, dopo un breve inseguimento, lo hanno definitivamente bloccato poco lontano. L’uomo, durante la fuga, ha cercato di disfarsi di un coltellino a serramanico e di uno spray urticante nascondendoli dentro un vaso di piante. Azione che non è passata inosservata agli agenti, che hanno subito recuperato quanto occultato procedendo al sequestro.

Nei confronti dello straniero, regolare sul territorio nazionale, è stata adottata la misura di prevenzione dell’avviso orale del Questore.