A 50 anni da “La giungla retributiva” di Ermanno Gorrieri al via un ciclo di incontri

A cinquant’anni dall’uscita del volume “La giungla retributiva”, la Fondazione Ermanno Gorrieri per gli studi sociali dedica un ciclo di quattro incontri sul cambiamento del mondo del lavoro negli ultimi decenni.

La rassegna di iniziative mira ad analizzare i mutamenti avvenuti nel mercato del lavoro negli ultimi cinquant’anni sotto molteplici aspetti nella complessità dei cambiamenti sociali.

“Con questo ciclo di incontri vogliamo evidenziare quanto oggi appaia ancora attuale la pubblicazione di Ermanno Gorrieri – ha spiegato il presidente della Fondazione Paolo Pombeni, che ha aggiunto come – gran parte dei problemi analizzati allora sono tutt’ora riscontrabili nel mondo del lavoro e nel sistema occupazionale del nostro Paese”.

Il primo incontro si terrà giovedì 12 ottobre 2023 , con Bruno Manghi e Tito Boeri si parlerà del contenuto e del contesto in cui Gorrieri scrisse il libro e si analizzerà la situazione nel mondo del lavoro di oggi.

Nel secondo incontro, previsto per il martedì 24 ottobre 2023 , Antonio Schizzerotto e Alfonso Rosolia faranno una rassegna dei mutamenti della stratificazione occupazionale italiana degli ultimi cinquant’anni e dell’evoluzione delle disuguaglianze nelle retribuzioni del lavoro.

Seguirà poi l’incontro di lunedì 6 novembre 2023 , che vedrà la partecipazione di Cristina Alessi e Fausta Guarriello, e sarà dedicato alla “giungla” dei rapporti di lavoro, in riferimento alle numerose tipologie di contratti di lavoro e alle discriminazioni nei confronti di categorie di lavoratori.

L’incontro conclusivo, in cui saranno ospiti Tiziano Treu e Domenico Carrieri, è previsto per lunedì 20 novembre 2023 e sarà incentrato sui contratti di lavoro, sul salario minimo e sulla contrattazione aziendale.

Tutti gli incontri, ad ingresso libero e in diretta streaming sul sito della Fondazione Gorrieri, si terranno nelle sale conferenze di Palazzo Europa in Via Emilia Ovest, 101 a Modena a partire dalle ore 18:00.

Il ciclo di iniziative è stato realizzato con il contributo della Camera di Commercio di Modena e della Fondazione di Modena e con il patrocinio di Comune di Modena, Provincia di Modena e Regione Emilia-Romagna.

Il programma completo è disponibile sul sito della Fondazione www.fondazionegorrieri.it.