Tempo di pensione per la dottoressa Pantoli, per 33 anni riferimento della Pediatria di Mirandola

Una vita professionale spesa interamente in un solo reparto, la Pediatria dell’Ospedale di Mirandola, assistendo e curando migliaia di piccoli pazienti. Dopo 33 anni di servizio continuativo presso il Santa Maria Bianca, è arrivato il tempo della pensione per la dottoressa Francesca Pantoli, Dirigente medico dell’U.O. di Pediatria di Area Nord diretta dal dottor Francesco Torcetta.

Dedizione, passione, competenza e professionalità: dal 1990, anno in cui è entrata in servizio nell’allora USL 15 di Mirandola, ad oggi la dottoressa Pantoli ha rappresentato un punto di riferimento saldo e riconoscibile, sia per i bambini e le loro famiglie sia per i colleghi con cui ha lavorato fianco a fianco e che hanno potuto apprezzarne le doti professionali e umane. La scrupolosità nelle valutazioni cliniche e l’attenzione verso il paziente sono state fonti di esempio e di stimolo per le giovani generazioni di pediatri che l’hanno affiancata e che oggi ne prendono il testimone, portando avanti i servizi e le attività della Pediatria mirandolese.

“Se penso alla mia carriera, a questi 33 anni – sottolinea la dottoressa Pantoli –, non guardo indietro, ma avanti: sono orgogliosa di andare in pensione sapendo che ci sono validi colleghi giovani che rappresentano il futuro della Pediatria a Mirandola”.

“Le capacità professionali di Francesca Pantoli sono indiscutibili, ma le sue capacità umane e relazionali sono insostituibili – è il pensiero del dottor Torcetta, a nome di tutto il reparto –. Ci mancherà il suo lato umano, oltre che le sue competenze”.

Alla dottoressa Pantoli il saluto e il ringraziamento della Direzione dell’Azienda USL di Modena e della Direzione distrettuale e ospedaliera di Mirandola, per il grande lavoro svolto, il costante impegno e la presenza sempre equilibrata e ricca di competenza.