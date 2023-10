Scuola di italiano “Frisoun” a Nonantola, il 14 ottobre giornata di apertura straordinaria

La Scuola di italiano Frisoun (“friggione”, in dialetto modenese), inserita nel progetto del Centro Intercultura del Comune di Nonantola e gestita dall’associazione convenzionata Giunchiglia 11 Aps, da oltre quindici anni insegna l’italiano ai cittadini stranieri.

Sono appena terminate le prime fasi di iscrizione al nuovo anno scolastico: 89 gli iscritti finora, ma proseguendo il trend degli ultimi anni, potrebbero diventare il doppio entro giugno. Uomini, donne, anziani, bambini, laureati, adolescenti neo arrivati, analfabeti, lavoratori, disoccupati, provenienti da una trentina di paesi del mondo. Insomma, quei pezzi di storia e di geografia che non sempre siamo consapevoli di contenere nelle nostre città.

Per far conoscere le attività della scuola e le persone che la vivono, è stata organizzata una giornata di apertura straordinaria. Sabato 14 ottobre, dalle 16 alle 21, nell’ambito dell’iniziativa “Alla fiera dell”Est” sarà possibile visitare la Scuola Frisoun (in piazza Liberazione 20), un centro per la sperimentazione pedagogica e per lo sviluppo di comunità gestito dal Centro Intercultura del Comune in collaborazione con l’associazione Giunchiglia-11.

Nell’occasione sarà possibile sostenere le attività della scuola acquistando vestiti, libri, l’almanacco prodotto dagli studenti (toukibouki.it) e degustando una merenda o un aperitivo offerti dagli studenti. dai maestri e dagli amici della scuola.

Per informazioni: giunchiglia11@gmail.com – 334.3470823