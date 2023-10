Giovedì 12 ottobre, causa lavori, interrotta la distribuzione dell’acqua in un tratto di via Emilia Ponente e via Saffi

Nell’ambito dei lavori che riguardano la realizzazione della linea rossa del Tram, in particolare nella fase che interessa il rinnovo dei sottoservizi, giovedi 12 ottobre dalle 8 alle 18, verrà interrotta la distribuzione dell’acqua nelle vie Saffi e Emilia Ponente, nel tratto che va da via del Montello a via Piave.

Durante l’intervento potrebbero verificarsi alcuni disservizi come la variazione di pressione e temporanei intorbidamenti dell’acqua, senza intaccare la potabilità che resta confermata dal punto di vista batteriologico e chimico.

In caso di imprevisti o maltempo, i lavori slitteranno al giorno lavorativo successivo.

L’impegno è quello di rendere l’intervento il più breve possibile per contenere i disagi.

Per informazioni è possibile contattare il Pronto Intervento Hera al numero 800713900, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.